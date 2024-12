Software per la gestione degli ex studenti

Strumenti di monitoraggio del dark web - App più popolari - Germania Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti di monitoraggio del dark web sono progettati per rilevare menzioni di un'organizzazione su forum e mercati del deep web e del dark web, in particolare quelli che coinvolgono dati aziendali compromessi condivisi o venduti illegalmente. Il deep web comprende pagine Internet non indicizzate, mentre il dark web si riferisce a siti illeciti e comunicazioni private non indicizzate accessibili solo tramite strumenti come Tor e I2P. Questo software utilizza scanner automatizzati, web crawler e tecniche di scraping per monitorare e analizzare continuamente informazioni aziendali sensibili trapelate, come dati dei clienti, credenziali di accesso dei dipendenti, segreti commerciali, tecnologia proprietaria e altri preziosi set di dati su mercati illeciti. Le aziende utilizzano il monitoraggio del dark web per mitigare i rischi, rilevare tempestivamente le violazioni dei dati e proteggere la proprietà intellettuale e la reputazione del marchio. In genere, il team IT o di sicurezza di un'azienda gestisce questi strumenti, che spesso si integrano con i sistemi di ticketing per facilitare la distribuzione di avvisi in tempo reale alle parti interessate per la risoluzione.