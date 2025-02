Software di marketing comunitario cliente-cliente (C2C). - App più popolari - Sant’Elena

Eventbrite

Eventbrite è un sito Web di gestione di eventi e biglietteria con sede negli Stati Uniti. Il servizio consente agli utenti di sfogliare, creare e promuovere eventi locali. Il servizio addebita una commissione agli organizzatori dell'evento in cambio di servizi di biglietteria online, a meno che l'evento non sia gratuito. Lanciata nel 2006 e con sede a San Francisco, Eventbrite ha aperto il suo primo ufficio internazionale nel Regno Unito nel 2012. La società ora ha uffici locali in Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublino, Berlino, Melbourne, Mendoza, Madrid e San Paolo. La società è stata quotata alla Borsa di New York il 20 settembre 2018 con il simbolo EB.