Fornitori di formazione per il successo dei clienti - App più popolari

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra è una società d'élite di vendite e coaching per il successo dei clienti focalizzata sulla formazione completa sul percorso del cliente per i tuoi team a contatto con i clienti. Tutta la formazione di Blind Zebra si basa su una metodologia Think-Do-Say™ semplice ma potente, che si basa innanzitutto sull'energia che portiamo con noi quando "ci presentiamo" - con un cliente, un potenziale cliente o chiunque altro. Poiché i tuoi team a contatto con i clienti condividono la responsabilità del percorso del cliente e degli obiettivi di fatturato, riteniamo che dovrebbero anche condividere un linguaggio comune e una cultura di squadra migliorata. Il coaching di Blind Zebra crea pensieri, azioni e linguaggio condivisi per un'esperienza cliente più fluida e prestazioni migliori rispetto ai tuoi KPI. Oltre 100 aziende come ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus e Salesforce si affidano a Blind Zebra per supportare i propri team a contatto con i clienti utilizzando la nostra esclusiva metodologia Think-Do-Say™. Per saperne di più, visitare https://blind-zebra.com.