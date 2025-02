Software di ottimizzazione dei ricavi dei clienti - App più popolari - Slovacchia

Zomentum

zomentum.com

Accelera le trattative e aumenta i ricavi con l'applicazione di accelerazione delle vendite creata esclusivamente per i partner tecnologici. Zomentum Grow all-in-one è progettato per imitare il modo in cui vendi. Con Grow puoi automatizzare le noiose attività di vendita per mantenere aperte le opportunità. La nostra applicazione consolida le attività di vendita, mantenendo coerenti i team di vendita e aiutandoli a costruire solide relazioni con i clienti. Zomentum grow ti consente di: • Valutare e determinare la giusta linea d'azione e presentare opzioni per i clienti attuali in base alle loro esigenze aziendali. Utilizza le valutazioni per eseguire analisi di routine dei rischi e identificare le lacune prima che diventino un problema per i tuoi clienti. • Scopri i fornitori SaaS della nuova era. Trova i fornitori SaaS giusti per presentare i pacchetti di prodotti adatti fin dall'inizio. Fornisci ai tuoi clienti gli strumenti di produttività, sicurezza informatica e continuità aziendale che desiderano. • Progetta preventivi e proposte dall'aspetto professionale con modelli personalizzabili. Controlla la disponibilità dei prodotti, confronta i prezzi, inserisci categorie, descrizioni e altri dati in modo automatico. Fornisci più opzioni di prezzo ai potenziali clienti, imposta pacchetti di prodotti ed esegui l'upselling all'interno di un preventivo consentendo ai clienti di manipolare le quantità. Firma digitalmente i documenti, pianifica e riscuoti pagamenti automatici ricorrenti/una tantum. • Converti le opportunità in entrate visualizzando le opportunità che passano da una fase all'altra con attività e compiti automatizzati. Puoi anche impostare più pipeline per coprire canalizzazioni di vendita alternative come upselling e cross-selling. • Automatizza la tua pipeline registrando tutte le conversazioni e le attività che un cliente ha con la tua azienda. Imposta avvisi automatici quando il tuo cliente apre un'e-mail, commenta un preventivo o firma elettronicamente una proposta. • Analizza lo stato della pipeline con report intuitivi e scopri quali modelli di vendita hanno più successo per il tuo team. Quindi, scopri come massimizzare la produttività di ciascun rappresentante. • Ampliare i flussi di entrate con modelli automatici per la progettazione di revisioni aziendali trimestrali dettagliate ma di facile comprensione. Informazioni su Zomentum: Zomentum è l'unica piattaforma di entrate intelligente creata per aiutare i partner a scoprire, vendere e gestire i servizi. Zomentum riduce la complessità del processo di vendita, eliminando numerosi strumenti con un'unica piattaforma moderna creata per massimizzare le entrate. Finora abbiamo aiutato i nostri clienti a generare quasi 500 milioni di dollari di entrate dal canale.