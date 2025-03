Software di mappatura del percorso del cliente - App più popolari - Città del Vaticano

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu è una piattaforma di gamification progettata per aiutarti a creare ricche esperienze in-app che favoriscono il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti. Con oltre 50 modelli predefiniti e la possibilità di crearne uno tuo da zero, puoi risolvere facilmente qualsiasi problema di fidelizzazione o coinvolgimento che devi affrontare. CustomerGlu ha tutto ciò di cui hai bisogno per risolvere tutti i tuoi problemi di fidelizzazione e coinvolgimento esistenti. Che tu stia cercando di consigliare prodotti, ridurre gli abbandoni nella canalizzazione, migliorare le transazioni ripetute o incoraggiare l'adozione di funzionalità, CustomerGlu è quello che fa per te. Caratteristiche principali: Consiglia un prodotto: fai una serie di domande per dare un consiglio personalizzato in base alle loro risposte. Sondaggio sui nuovi utenti: esegui un sondaggio sui nuovi utenti per scoprire da dove provengono e su quali canali investire. Riduci gli abbandoni nella canalizzazione: migliora le conversioni mostrando un Gira la ruota nella pagina del carrello per vincere un coupon/ ricompensa. Transazioni ripetute: mostrare un gratta e vinci dopo che un utente ha effettuato un ordine per migliorare le percentuali di ripetizione. Serie di ordini: effettua ordini consecutivamente ogni settimana/giorno e crea l'abitudine di effettuare transazioni con la piattaforma. Adozione delle funzionalità: offrire ai clienti esistenti una sfida con limiti di tempo per provare le funzionalità e premiarli per questo. E se non vedi esattamente quello che stai cercando, non preoccuparti: puoi creare i tuoi modelli da zero per adattarli al meglio alle tue esigenze. Con CustomerGlu, le possibilità sono infinite. Perché fidarsi di CustomerGlu? La protezione dei dati degli utenti è la nostra responsabilità principale e siamo spinti a seguire gli standard di conformità globali. Con un approccio end-to-end continuo alla privacy e alla sicurezza dei dati, la tua privacy è garantita con CustomerGlu.