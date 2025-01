Software di analisi del percorso del cliente - App più popolari - Pakistan

Woopra

Woopra è una soluzione di Customer Journey Analytics che sta ridefinendo il modo in cui le aziende comprendono, analizzano, coinvolgono e fideliscono i propri clienti. La piattaforma è progettata per favorire l'ottimizzazione e la crescita durante l'intero ciclo di vita del cliente. Sfruttare i dati a livello individuale per aggregare report di analisi per ottenere informazioni dettagliate sull'intero ciclo di vita che colmano le lacune dipartimentali. La tecnologia di tracciamento proprietaria di Woopra tiene traccia dell'utilizzo del tuo sito web, prodotto e applicazioni mobili. Inoltre, la piattaforma offre oltre 51 integrazioni con un clic con partner come Salesforce, Marketo, Intercom e Segment per unificare perfettamente punti dati disparati tra strumenti e team. Man mano che i dati confluiscono in Woopra, i profili delle persone rivelano una cronologia comportamentale completa per ciascun utente, dal primo contatto alla conversione e oltre. Rendere ogni impegno un'opportunità per creare esperienze e supporto più personalizzati. Le funzionalità di analisi avanzate includono report sui percorsi del cliente non lineari, sulle tendenze e sulla fidelizzazione basati su dati consolidati. Tradurre i numeri in persone e aprire prospettive completamente nuove su chi, cosa e come nei tuoi dati. Infine, i Trigger di Woopra consentono ai team di intraprendere azioni in tempo reale sui propri dati. Personalizza automaticamente il contenuto della pagina, attiva un messaggio di chat, iscrivi segmenti di drip campaign, aggiorna lo stato di un lead o personalizza una promozione con zero latenza. In combinazione con potenti dati comportamentali e demografici, le aziende sono in grado di offrire esperienze personalizzate attraverso il canale giusto, al momento giusto. Con oltre 200.000 utenti e 1.000 clienti innovativi in ​​tutto il mondo, Woopra fornisce la prima soluzione di analisi unificata utilizzata da SaaS, eCommerce e servizi on-demand per comprendere, coinvolgere e connettersi con i clienti attraverso i dati.