Totango

totango.com

Totango è il software per il successo dei clienti che le aziende non possono superare, offrendo scalabilità illimitata e time-to-value senza pari per aiutare i team aziendali interfunzionali a promuovere produttività, fidelizzazione ed espansione. I programmi predefiniti per il successo dei clienti, integrati con le migliori pratiche del settore, consentono di iniziare in modo semplice e veloce, personalizzare la tua attività e ottenere risultati aziendali critici in ogni fase del percorso del cliente. I più grandi team di successo dei clienti al mondo, tra cui SAP, Github, Schneider Electric e Aircall, utilizzano Totango per integrare i dati dei clienti per una visione a 360 gradi della loro salute, gestire in modo collaborativo il proprio portafoglio clienti e interagire in modo proattivo e intelligente con i propri clienti .