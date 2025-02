Piattaforme dati dei clienti - App più popolari - Tunisia

Hightouch

Hightouch è una piattaforma di attivazione dei dati che aiuta le organizzazioni a trasformare i dati dei clienti in azione. La piattaforma fornisce le potenti funzionalità necessarie per raccogliere, preparare e attivare i dati da qualsiasi data warehouse in oltre 200 strumenti downstream in modo che i team di marketing, vendite e successo dei clienti possano utilizzarli per personalizzare le esperienze, incrementare i ricavi e, infine, far crescere le proprie attività. Le funzionalità intuitive di Hightouch semplificano la realizzazione di casi d'uso complessi e personalizzati senza scrivere codice. Grazie alla potenza di SQL o Customer Studio, una suite di funzionalità senza codice, chiunque nella tua organizzazione può esplorare i dati dei clienti e sincronizzarli con gli strumenti che utilizza quotidianamente. In qualità di pioniere della categoria ETL inverso, Hightouch sta guidando la transizione del settore della piattaforma dati dei clienti verso un'architettura CDP componibile nativa del magazzino. Questo nuovo paradigma trasforma il data warehouse in un motore in grado di alimentare tutti i casi d'uso di marketing e sbloccare la sicurezza, la flessibilità e il time-to-value desiderati dalle organizzazioni moderne.