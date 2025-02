Piattaforme dati dei clienti - App più popolari - Thailandia

Piwik PRO

Piwik PRO è la prima alternativa orientata alla privacy a Google Analytics. Creata nel 2013, Piwik PRO Analytics Suite consente di monitorare il comportamento degli utenti su web, app, prodotti e intranet. La piattaforma garantisce il rispetto delle rigorose leggi sulla protezione dei dati di UE, Stati Uniti, Cina e Russia, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Con l'ottima piattaforma arriva anche un'ottima assistenza clienti. Dall'implementazione e onboarding, alla formazione sui prodotti, alla consulenza analitica e alle integrazioni personalizzate: Piwik PRO fornisce un approccio personale in ogni fase del tuo viaggio. Piwik PRO Analytics Suite ANALISI Tieni traccia del comportamento dei clienti su siti Web, app mobili, prodotti digitali e aree post-accesso senza compromettere la privacy dell'utente. Ottieni i tuoi dati senza ritardi o problemi di elaborazione, indipendentemente dall'ambito delle informazioni che desideri analizzare. Report facili da creare su audience, acquisizioni e comportamento consentono ai tuoi dati di raccontare la loro storia senza strumenti di visualizzazione aggiuntivi. TAG MANAGER Gestisci facilmente tag, pixel e codici JavaScript per siti Web, prodotti digitali e aree membri protette senza coinvolgere il tuo team IT. Espandi le tue capacità di analisi con una vasta libreria di modelli di tag, attivatori e condizioni. Rimani conforme alle leggi sulla privacy definendo quali tag richiedono il consenso preventivo e adatta il monitoraggio in base alle preferenze sulla privacy dell'utente. PIATTAFORMA DATI CLIENTI Visualizza tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto e comprendili meglio, sia come gruppi che come individui. Importa e aggrega dati da CRM, piattaforme di e-commerce, offline, moduli web, app mobili e altre fonti, per ottenere un'unica visione del cliente. Migliora le tue attività di marketing multicanale senza compromettere la privacy e la sicurezza. GESTORE DEL CONSENSO Raccogliere ed elaborare consensi e richieste di dati per rispettare i diritti alla privacy degli utenti in tutto il mondo. Aggiorna i tuoi strumenti e i tuoi siti web con il GDPR dell'UE, il CCPA della California, la LGPD del Brasile e altre leggi in tutto il mondo. Scopri cosa possiamo fare per la tua organizzazione. Visita: https://piwik.pro/