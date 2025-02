Piattaforme dati dei clienti - App più popolari - Sint Maarten

Lexer

lexer.io

La Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) funge da hub all-in-one per marketing, vendite e servizio clienti basati sugli insight. Con una visione arricchita del singolo cliente, gestita in tempo reale e accessibile su tutte le piattaforme, puoi comprendere e coinvolgere realmente i clienti per favorire una crescita redditizia. I servizi di onboarding, implementazione e consulenza strategica di Lexer ti aiuteranno a colmare eventuali lacune nelle risorse del tuo team per garantire un'adozione CDXP fluida e di successo. PIATTAFORMA DATI CLIENTE > Con una delle integrazioni più semplici del settore, il CDP di Lexer combinerà, pulirà, standardizzerà e arricchirà facilmente i tuoi dati in un'unica visione utilizzabile del cliente. I nostri strumenti e il nostro team ti aiuteranno ad aumentare il QI dei tuoi clienti con analisi predittive basate sull'intelligenza artificiale, arricchimento dei dati di terze parti e sondaggi mirati sui clienti. MARKETING > La soluzione di marketing di Lexer ti consente di identificare rapidamente i clienti, i messaggi, le creatività e i canali giusti per le tue campagne di marketing. Progettati per gli utenti aziendali, non per i data scientist, i nostri strumenti di facile utilizzo ti consentono di orchestrare campagne altamente mirate su ogni canale, riducendo gli sprechi e migliorando il coinvolgimento. Con strumenti efficaci per monitorare il cambiamento e quantificare l'impatto, puoi facilmente dimostrare il valore delle tue attività di marketing. RETAIL > La soluzione di vendita al dettaglio di Lexer guida gli addetti alle vendite attraverso le interazioni con ciascun cliente per migliorare la pertinenza e l'impatto dell'esperienza in negozio. I profili cliente completi ti consentono di costruire relazioni autentiche su larga scala. Con l'accesso a cronologie dettagliate degli acquisti e informazioni sulle preferenze, puoi personalizzare l'esperienza del cliente, acquisire dati tradizionalmente persi, fornire consigli informati sui prodotti e configurare le migliori azioni successive per un coinvolgimento costantemente di alta qualità. SERVIZIO > La soluzione di servizio di Lexer riunisce tutti i dati dei clienti, le caselle di posta, i flussi di lavoro e i moduli di feedback per consentire interazioni di servizio informate e completamente contestualizzate. Con l'accesso a informazioni approfondite sulla persona dietro ogni richiesta di servizio, il tuo team può entrare in ogni conversazione con il contesto completo di cui ha bisogno per fornire un servizio coerente e di alta qualità. Le migliori azioni successive preconfigurate per le richieste comuni ti consentono di guidare le risposte degli agenti e ottenere una personalizzazione su larga scala. Siamo un'azienda privata fondata in Australia con un team di oltre 100 persone che lavorano con oltre 150 marchi in Australia, Asia e Stati Uniti.