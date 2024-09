Piattaforme dati dei clienti - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme dati dei clienti (CDP) svolgono un ruolo cruciale nell'unificazione e centralizzazione dei dati dei clienti all'interno di un unico database. Questi strumenti forniscono ai team di marketing le informazioni essenziali necessarie per eseguire campagne di successo. I CDP hanno la capacità di raccogliere dati da varie fonti, sia online che offline, inclusi siti Web, app mobili e piattaforme di posta elettronica, fornendo una panoramica completa di ciascun cliente. Dopo il recupero dei dati, i CDP consentono alle organizzazioni di prevedere i passi successivi più efficaci per i singoli clienti, aiutando le aziende a capire come fidelizzare una clientela specifica. Inoltre, i CDP possono essere utilizzati dai team del servizio clienti per adattare i propri servizi di supporto alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Le funzionalità di integrazione con software di automazione del marketing, software di data warehouse e altre piattaforme di archiviazione dati si trovano comunemente nei CDP.