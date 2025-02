Software per la tutela dei clienti - App più popolari - Sint Maarten

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder è una piattaforma end-to-end di gestione dei creatori aziendali per i team di marketing che desiderano riunire ambasciatori, influencer e affiliati sotto lo stesso tetto. Marchi focalizzati sul consumatore come Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff e Live Nation utilizzano tutti SocialLadder per commercializzare i propri clienti e trasformarli in motori di crescita, attivando la propria comunità per creare contenuti e aumentare le conversioni. La tecnologia SocialLadder ti consente di semplificare la comunicazione, assegnare attività digitali e nel mondo reale, monitorare il coinvolgimento e premiare gli ambasciatori di successo per aver contribuito a promuovere il tuo marchio. I tuoi ambasciatori sono pronti per il successo e ti consentono di concentrarti sulla strategia di crescita complessiva, piuttosto che dedicare tempo alla gestione quotidiana. SocialLadder ha gli strumenti di cui il tuo brand ha bisogno per: SCOPRIRE: utilizzare l'apprendimento automatico per trovare nel tuo CRM i clienti ideali per diventare ambasciatori TRACCIARE: individuare e assegnare compiti agli ambasciatori (monitoraggio digitale, fisico e delle conversioni) MISURARE: ROI e unità aspetti economici dell'attività degli ambasciatori INTEGRAZIONE: API aziendali per implementazioni sofisticate SEMPLIFICAZIONE: assegnazione di compiti, comunicazione e onboarding degli ambasciatori COINVOLGIMENTO: 100% mobile per gli ambasciatori per mantenere la comunità coinvolta e responsabile RICOMPENSA: gestione dell'inventario e dei pagamenti integrata nella piattaforma SCALA: impara automaticamente dai successi ambasciatori per aiutarti a saperne di più Contatta SocialLadder per ottenere una demo dal vivo.