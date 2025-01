Software per la tutela dei clienti - App più popolari - Polinesia francese

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero è il potente software di marketing per affiliati, influencer e referral, tutto in uno. A partire da soli $ 49pm, GrowthHero cresce con te! Strumenti completamente flessibili per il tuo successo: - Portale partner white label, personalizzazione completa senza bisogno di codice - Condividi URL di monitoraggio e/o codici sconto personalizzabili - Integrazione tramite Stripe, API, Zapier, app Shopify, app BigCommerce - Adatto a qualsiasi tipo di attività - Connessioni API/Zapier leader di mercato, personalizza e automatizza ulteriormente: valore eccellente. Non pagare più del dovuto per 3 piattaforme software partner separate # Software di marketing di affiliazione - Recluta affiliati. Lascia che gli affiliati ti trovino con gli elenchi del Marketplace, cerca affiliati con Affiliate Hunt, quindi lascia che i tuoi affiliati reclutino più affiliati per te con MLM. - Premi con commissioni, premi fissi o manuali - Tieni traccia di iscrizioni, vendite e abbonamenti - Condividi risorse di marketing con gli affiliati, assicurando che i loro contenuti siano sempre in linea con il marchio. - Gestisci campagne: offri bonus o altri premi aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi # Piattaforma di influencer marketing - Cerca e contatta gli influencer di Instagram, Tik Tok e YouTube per i tuoi programmi - Crea campagne in cui gli influencer inviano contenuti per la tua approvazione - Paga gli influencer con tariffe fisse per i contenuti OPPURE ottieni commissioni sulle vendite # Strumenti di marketing per la segnalazione dei clienti: chiedi ai clienti di invitare un amico ai loro amici. Attirali con un'offerta sulla modalità post-acquisto e sul widget di riferimento - Trasforma i tuoi clienti in evangelisti, con e-mail personalizzate - separate da Influencer e Affiliati - Premia i clienti con credito in negozio, commissioni o altri premi fissi - decidi tu Prova gratuita di 14 giorni su tutti i piani!