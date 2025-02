Strumenti per testare la folla - App più popolari - Slovacchia

Testlio

testlio.com

Testlio è un'azienda globale di test di software con soluzioni comprovate di test manuali, automazione dei test e test di software fuso. Il nostro approccio unico ai test unisce esseri umani e macchine per aiutare gli innovatori digitali a fornire prodotti di qualità su larga scala. In qualsiasi luogo. Su qualsiasi dispositivo. In qualsiasi lingua. Tramite qualsiasi metodo di pagamento. I nostri clienti includono aziende globali leader a livello mondiale come Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair e altre. Le aziende più innovative e in più rapida crescita al mondo collaborano con Testlio anche per i test dei loro software, tra cui Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market e molti altri. Dall'affrontare sfide complesse alla fornitura di risultati eccezionali, le nostre soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale ti offrono la flessibilità, l'innovazione e la qualità comprovata necessarie per avere successo: Automazione dei test: quando hai bisogno di un'ampia copertura di test automatizzati, affidabili e performanti, Testlio è il tuo partner. Con una rete distribuita di dispositivi reali, un modello di governance sofisticato, una struttura trasferibile e basata su standard e un team globale di ingegneri della qualità, Testlio fornisce la soluzione di automazione dei test più flessibile oggi disponibile. Le nostre principali tecniche di automazione dei test sono lo sviluppo automatizzato dei test e la gestione dell'automazione dei test. Test manuale: quando la tua applicazione digitale, evento in streaming, esperienza localizzata e/o sistema di pagamento deve funzionare in modo impeccabile, Testlio è la tua scelta. Con una copertura di oltre 1.200 dispositivi, oltre 400 metodi di pagamento, oltre 150 paesi e oltre 100 lingue, Testlio è la soluzione più comprovata per i requisiti di qualità più esigenti. Le nostre principali tecniche di test manuali sono test esplorativi, test con script, test del fumo e convalida dei problemi. Test del software Fuesd: quando la tua strategia di rilascio del software richiede una combinazione di test automatizzati e manuali, Testlio è attrezzato in modo esclusivo per fornirlo. Sfruttando un approccio basato su segnali che consente integrazioni AI e DevOps e garantisce che il lavoro di test sia abbinato al giusto mix di esseri umani e macchine, Fused Software Testing si rivela la soluzione più innovativa sul mercato. Aiutare i leader del QA a superare le sfide in termini di qualità, capacità e puntualità dei rilasci. Per saperne di più visita: testlio.com