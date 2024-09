Strumenti per testare la folla - App più popolari - Albania Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti di crowd test, noti anche come test in crowdsourcing, consentono alle aziende di testare software, siti Web e applicazioni utilizzando una vasta rete di singoli utenti. Questo software mette in contatto le aziende con un gruppo eterogeneo di utenti di test, consentendo loro di accedere e testare il software o le applicazioni sui propri dispositivi. Nell'era digitale, il crowd testing ha un valore inestimabile grazie alla sua capacità di generare ambienti di test altamente diversificati, poiché la folla di utenti effettuerà naturalmente test su vari tipi di dispositivi e impostazioni. Il software di test in crowdsourcing è particolarmente vantaggioso per i team DevOps. Fornisce agli sviluppatori un feedback diretto da parte degli utenti su software, siti Web, applicazioni e endpoint di destinazione prima che il prodotto venga rilasciato pubblicamente. Inoltre, se la soluzione di test in crowdsourcing include funzionalità di registrazione, gli sviluppatori possono analizzare questi registri per diagnosticare eventuali errori riscontrati durante il test. Questo tipo di test utente può essere condotto insieme a software di automazione dei test e altri strumenti di test. In sostanza, i test in crowdsourcing fungono da forma esterna di revisione del codice tra pari, che coinvolge la valutazione umana piuttosto che i controlli automatizzati.