Software CRM - App più popolari - Isole Salomone

SaleSmartly

salesmartly.com

Piattaforma di comunicazione con i clienti omnicanale, che integra Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Tutte le funzionalità per aiutarti a fornire un supporto migliore e più veloce: * Centralizza tutti i tuoi messaggi multicanale in un unico posto: partecipa facilmente alle vendite, al marketing o all'assistenza tramite Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat e altro ancora, garantendo un'esperienza cliente unificata. * Assistenza clienti completa in pochi secondi, non in ore: riduci i tempi di risposta e aumenta l'efficienza eliminando le attività ripetitive con la nostra automazione integrata. Lavora in modo più intelligente, non più difficile, così potrai concentrarti sulla crescita della tua attività. * La chat condivisa consente ai team di collaborare in modo efficiente con disciplina e pianificazione: consolida tutti i canali di messaggistica in un unico backend e collabora in modo efficiente tra i team con la distribuzione automatizzata della chat e la distribuzione delle sessioni interne. * Segmenta, monitora e analizza i tuoi clienti in modo efficiente e conveniente in un unico posto: crea database di contatti, accedi alla cronologia completa delle attività dei contatti, alla cronologia di navigazione e sincronizza i tuoi dati con il tuo sistema informativo. * Tenere traccia degli indicatori e delle tendenze chiave: le metriche visive multidimensionali mostrano chiaramente le connessioni tra tipi di query, canali, clienti, prodotti, vendite e altro ancora. Rendi i dati facili da misurare e condividere per aiutarti a sviluppare piani aziendali. * Parla la lingua del cliente, anche se non è la tua lingua madre: le nostre traduzioni in tempo reale ti consentono di comunicare con sicurezza con i tuoi clienti e di attingere ai mercati internazionali.