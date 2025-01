Software CRM - App più popolari - Palau

Markate

markate.com

Markate.com: potenti strumenti CRM, gestione del lavoro e automazione del marketing per fornitori di servizi domestici L'app Markate è ideale per ogni azienda di servizi che cerca una soluzione di gestione end-to-end conveniente, predisposta per dispositivi mobili, facile da usare. Scopri come Markate aiuta la tua azienda. * Il tuo business, a modo tuo con Markate Markate collabora con te, lavorando insieme per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. * Semplifica le tue operazioni per l'efficienza Progettato per ridurre le pratiche burocratiche, automatizzare i processi e liberare tempo. * Soluzioni convenienti e flessibili per soddisfare le tue esigenze Progettato per potenziare le piccole imprese, aiutandole a operare in modo più efficiente riducendo al minimo le spese. * Massimizza tempo, risorse e profitti È qui per semplificare le tue operazioni in modo che tu possa concentrarti su ciò che realmente fa avanzare la tua attività. * Mantieni i clienti per tutta la vita Dotato di strumenti di marketing progettati per aumentare la fidelizzazione dei clienti, che è un aspetto cruciale del tuo business di successo.