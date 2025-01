Software CPQ - App più popolari - Polinesia francese

Revv

revv.so

Revv spinge i confini dell'automazione dei documenti e dei flussi di lavoro. Revv ti offre la flessibilità di creare documenti dalla sua ricca libreria di modelli o caricare e inviare documenti WORD/PDF esterni per le firme elettroniche. Inoltre, offre vari tipi di firma per soddisfare ogni possibile scenario di firma elettronica. Sia che tu voglia generare documenti in blocco per firme elettroniche o ottenere firme su moduli web compilabili, Revv rende tutto possibile. Fornisce notifiche istantanee, analisi dei documenti e audit trail per tenerti aggiornato. Revv raddoppia la protezione del tuo processo di firma elettronica con l'autenticazione via e-mail e SMS. Revv offre una prova solida della firma elettronica con una gestione delle prove all'avanguardia. Offre anche l'autenticazione video per le firme clickwrap. Integra le app aziendali con Revv per semplificare attività complesse ed eseguire i flussi di lavoro dei documenti senza problemi. Revv è una piattaforma di automazione del flusso di lavoro dei documenti all-in-one e senza codice per gestire la tua attività ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Revv fornisce una protezione solida e opera in un ambiente sicuro con più livelli di crittografia e conformità con le leggi locali. VANTAGGI: MIGLIORE GOVERNANCE E CONFORMITÀ - Revv è conforme al regolamento ESIGN Act, UETA e eIDAS, che rende tutti i documenti firmati elettronicamente legalmente vincolanti. Revv soddisfa tutti i requisiti della firma elettronica. - Intenzione di firmare: Revv conferma l'intenzione dei firmatari richiedendo ai firmatari di inviare le firme elettroniche. - Consenso a svolgere attività commerciali in formato elettronico: Revv soddisfa il requisito del consenso chiedendo ai firmatari di confermare la propria firma prima di inviare il documento. Revv offre inoltre ai destinatari la possibilità di rifiutare la richiesta di firma. - Attribuzione della firma: crea un controllo dei documenti con una traccia di controllo completa di ogni transazione. Revv soddisfa l'attribuzione della firma acquisendo e memorizzando tutte le azioni con data e ora, dettagli dei firmatari e indirizzi IP. - Conservazione dei record: Revv crea automaticamente una copia dei record firmati e la invia sia al mittente che al destinatario per conservare le prove della transazione. POTENTI FUNZIONI PER CREARE NUOVE POSSIBILITÀ CON LE FIRME ELETTRONICHE E MASSIMIZZARE I VANTAGGI AZIENDALI - - Crea campi dinamici come campi modulo nel modello e accelera il processo di creazione dei documenti. Utilizza il modello scelto, aggiungi dettagli personalizzati nei campi del modulo e invialo ai clienti per compilare le informazioni richieste e firmare elettronicamente i documenti. - Flessibilità di caricare e inviare file PDF o DOCX, modificarli e inviare firme elettroniche. - Raccogli dati cruciali dai firmatari sotto forma di testo o immagine utilizzando la funzione "Compila e firma". - Modelli pronti all'uso e un ricco editor per creare e personalizzare istantaneamente documenti aziendali e aumentare i tassi di conversione aziendale. - Automatizza l'invio di un documento a più destinatari utilizzando la funzione Invio in blocco e aumenta la tua produttività. - Configura i flussi di lavoro di firma elettronica integrando le tue app aziendali quotidiane tramite Zapier, Retool e API native e risparmia più tempo, denaro e risorse. - Libertà di scegliere il tipo di firma: fare clic per firmare, disegnare una firma o fare clic per inizializzare. - Monitoraggio e analisi in tempo reale per intervenire e coinvolgere i clienti al momento giusto. - Scelte multiple per ottenere documenti firmati online tramite e-mail, collegamenti condivisibili, moduli Web compilabili o integrazioni API. SICUREZZA SENZA PARI - - Conformità alle leggi sulla firma elettronica globali e locali e ai più recenti standard di settore. - Autenticazione a due fattori (SMS ed e-mail) per garantire l'identità dei firmatari. - Sicurezza di alto livello con la certificazione cloud globale AWS (CSA, SOC 1, SOC2 e ISO 27001) per proteggere i tuoi dati in ogni fase. - Gateway di pagamento conformi PCI DSS ARCHIVIAZIONE A VITA - Revv fornisce archiviazione basata su cloud che mantiene i tuoi record al sicuro, organizzati e facilmente accessibili, per sempre. ESPERIENZA CLIENTE MIGLIORATA - Invia istantaneamente documenti ai dispositivi mobili tramite SMS e riduci i tassi di abbandono da parte dei clienti. - Funzionalità di collaborazione per interagire con clienti e membri del team all'interno dei documenti e accelerare il processo di firma. UNA PIATTAFORMA FAI DA TE CHE NON RICHIEDE COMPETENZE DI CODIFICA - Revv è molto semplice da usare e facile da navigare. La sua interfaccia intuitiva non richiede aiuto esterno o competenze speciali. UN SISTEMA DI SUPPORTO COSTRUITO PER DARE PIÙ POTENZIAMENTO AI CLIENTI - - Un team di esperti di assistenza clienti che fa di tutto per potenziare la tua attività. - Supporto via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - Supporto multilingue per i documenti - Supporto per la progettazione e la creazione di modelli - Centro assistenza, articoli di supporto e video per guidarti durante tutto il processo