Software per il benessere aziendale - App più popolari - Isole Turks e Caicos

Wellness 360

Wellness360 è una piattaforma tecnologica per il benessere software-as-a-service (SaaS). Fornisce un programma completo per il benessere dei dipendenti a operatori sanitari, contribuenti, intermediari di benefit, aziende del settore benessere e datori di lavoro. La nostra missione è fornire alle persone gli strumenti giusti per cambiare le proprie abitudini, migliorare la propria salute e il proprio benessere e ridurre il rischio di malattie croniche. Wellness360 ottimizza le iniziative di benessere che offrono soluzioni di benessere su misura con HRA, coaching, sfide personali e di gruppo, eventi, ecc., insieme a un motore di premi per incoraggiare un migliore coinvolgimento dei dipendenti e un tracker per monitorare i progressi. Le soluzioni chiavi in ​​mano garantiscono una migliore salute dei dipendenti, una maggiore produttività, una maggiore soddisfazione sul lavoro, una riduzione dei costi sanitari e determinano cambiamenti comportamentali a lungo termine. In breve, il programma software reattivo personalizzabile è costruito per soddisfare le esigenze di ogni cliente fornendo risultati verificabili. Caratteristiche principali: • Screening biometrico • Valutazione del rischio sanitario (HRA) • Reporting aggregato e dei partecipanti • Tracker di nutrizione/attività • Libreria di sfide per il benessere • App native per iOS e Android • Gestione di premi e incentivi • Piattaforma e app white label • Hub di comunicazione • Partecipante Reporting aggregato e • Analisi in tempo reale • Piano annuale del programma di benessere • Piano e materiali di comunicazione • Guida per il manager del programma • Programmi di benessere pronti all'uso • Report di valutazione dei risultati • Single Sign-On • Messaggi peer-to-peer • Individuale e di squadra classifiche • Libreria e risorse per l'istruzione • Newsfeed e community per il benessere sociale • Integrazione di dispositivi indossabili e app • Feed di dati • Programmi di coaching sanitario