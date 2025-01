Software per il benessere aziendale - App più popolari - Polinesia francese

Bayzat

Bayzat sta cambiando in meglio il modo in cui funziona il lavoro. Abbiamo creato tecnologie innovative per le risorse umane, le buste paga e le assicurazioni e creato un'esperienza di livello mondiale per i dipendenti a vantaggio di tutti. Rendendolo accessibile a tutti i datori di lavoro, porteremo le aziende al livello successivo e apriremo possibilità completamente nuove nella vita lavorativa. La nostra tecnologia HR ti consente di risparmiare tempo sui processi HR come la gestione delle ferie, la tenuta dei registri dei dipendenti, il monitoraggio delle presenze e la gestione dei turni per i tuoi dipendenti. La nostra tecnologia per la gestione delle buste paga ci rende il primo software automatizzato per l'elaborazione delle buste paga degli Emirati Arabi Uniti e fornisce un'esperienza semplificata per gestire le spese di lavoro sia al datore di lavoro che ai dipendenti. Bayzat ha anche cambiato il modo in cui le persone pensano e interagiscono con le proprie politiche mediche. Ciò significa che utilizzare la tua assicurazione sanitaria è facile, semplice, intuitivo e mobile! La nostra tecnologia di assicurazione sanitaria offre funzionalità potenti come la possibilità di cercare sintomi, benefici, trattamenti e cliniche, fissare un appuntamento dal medico, inviare la richiesta di risarcimento medico sulla nostra app. Per i dipendenti stiamo ridefinendo l'esperienza di vita lavorativa con una tecnologia che offre benefici lavorativi, benessere finanziario e supporto sanitario a portata di mano.