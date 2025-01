Software per la responsabilità sociale delle imprese (CSR). - App più popolari - Polinesia francese

Groundswell

groundswell.io

Groundswell è una piattaforma di impatto sociale aziendale che gestisce facilmente programmi di abbinamento delle donazioni, donazioni e volontariato che consentono ai dipendenti di avere un impatto sulle cause che contano di più per loro. La nostra piattaforma offre ai dipendenti conti per donazioni personali agevolati dal punto di vista fiscale. Gli amministratori aziendali possono creare programmi di regali e abbinamenti personalizzati che incanalano dollari di beneficenza in questi conti affinché i dipendenti possano donarli. Le aziende possono anche coinvolgere i dipendenti con opportunità di volontariato create e gestite internamente o scegliere tra una delle decine di migliaia di attività rese disponibili attraverso il nostro database delle attività di volontariato. Accessibile su desktop o tramite la nostra app mobile classificata a cinque stelle, Groundswell massimizza l'accessibilità del programma per i dipendenti che non lavorano al computer, migliorando l'equità del programma. Caratteristiche principali: Conti di donazione personali con vantaggi fiscali: fornisci ai tuoi dipendenti conti di donazione alimentati da fondi assistiti dai donatori. Pensalo come se fornissi un 401 (k) o HSA per donazioni di beneficenza. Donazioni di buste paga: i dipendenti possono accedere a un routing e a un numero di conto univoci per il loro conto di donazione e creare un deposito diretto direttamente con il proprio fornitore di buste paga: non è richiesta alcuna integrazione o riconciliazione mensile. Corrispondenze automatizzate: abbina automaticamente e istantaneamente i fondi al conto di donazione personale del tuo dipendente. Avrai la possibilità di personalizzare i programmi con l'idoneità personalizzata dei dipendenti, avere limiti di corrispondenza per dipendente/programma regolabili e impostare scadenze specifiche. Dollars for Doers: incentivare il volontariato offrendo un contributo di beneficenza per le ore di volontariato inviate e approvate. Regali: invia donazioni di beneficenza ai conti di donazione personali dei tuoi dipendenti durante i momenti che contano, come un anniversario di lavoro o una promozione. Eventi di volontariato: pianificare, gestire e creare report sugli eventi di volontariato. Sovvenzioni aziendali: le sovvenzioni aziendali possono essere inviate a più di 1,7 milioni di organizzazioni non profit qualificate senza costi aggiuntivi. Reporting: valuta istantaneamente le prestazioni del tuo programma di impatto sociale con i dati in tempo reale e il dashboard interattivo di Groundswell. Distribuzione il giorno successivo: a differenza di altre piattaforme CSR che impiegano 60-90 giorni per inviare fondi in beneficenza, il 90% delle donazioni su Groundswell viene distribuito entro 24 ore tramite trasferimento elettronico di fondi.