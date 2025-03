Centrical

Centricalis Una piattaforma di esperienza di performance dei dipendenti basata sull'intelligenza artificiale che guida le migliori esperienze dei clienti per i marchi leader del mondo attraverso il successo e la crescita degli agenti in prima linea. La piattaforma offre un'esperienza unificata per i dipendenti con gestione delle prestazioni in tempo reale, microlearning adattivo, coaching basato sull'intelligenza artificiale, gestione della qualità e VOE, attraverso una soluzione gamificata per aiutare le organizzazioni a migliorare la produttività e le vendite, ridurre i costi, ridurre l'attrito e aumentare la soddisfazione del cliente . Centrical è stata fondata nel 2013 e serve clienti in 150 paesi in 40 lingue diverse. Centrical ha uffici a New York, Tel-Aviv e Londra e i clienti includono le principali imprese multinazionali come Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial e altro ancora.