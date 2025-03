JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento multifunzionale con una varietà di utili strumenti di formazione online per istruttori e studenti, che possono essere trovati in soluzioni LMS molto più costose. JoomLMS è stato incluso nell'elenco dei migliori LMS accademici da Talented Learning, organizzazione indipendente di ricerca e consulenza, e si è distinto con Great User Experience e Rising Star Awards da una piattaforma di revisione software indipendente - FinancesOnline. L'interfaccia LMS è pulita, ordinata e facile da utilizzare. - Conforme a SCORM e AICC, - compatibile con dispositivi mobili, - App mobili iOS e Android, - un costruttore di corsi, - layout moderno, - quiz e test, - ruoli utente multipli, - supporto di più sistemi di pagamento, - strumenti di collaborazione sociale, - un'ampia gamma di report, - importazione/esportazione di dati Tutti i corsi vengono creati con l'aiuto di un generatore di corsi integrato. Un docente o un amministratore LMS procede da un passo all'altro compilando tutti i campi necessari. Tutti i materiali didattici vengono caricati nelle sezioni corrispondenti di JoomLMS. Puoi caricare i materiali didattici (documenti, video, link, presentazioni ecc.) uno per uno o importare un pacchetto SCORM/AICC. JoomlaLMS è compatibile con SCORM 1.2 e 2004 e funziona perfettamente con qualsiasi strumento di creazione che supporti tali formati. Per valutare le conoscenze degli studenti è disponibile uno strumento di quiz con 13 tipi di domande. È anche possibile importare domande o aggiungere domande dal question pool (ad esempio se crei un test finale). Una volta caricati tutti i materiali del corso, questi potranno essere uniti in percorsi di apprendimento. JoomLMS contiene una serie di report per presentare un'enorme quantità di informazioni. Un insegnante può verificare chi e quando ha avuto accesso ai materiali eLearning e contattare gli studenti nel caso in cui non dedichino abbastanza tempo allo studio; verificare quali domande e percorsi di apprendimento hanno richiesto più tempo per essere completati e rivederli se necessario; le statistiche di download dei documenti forniscono approfondimenti sui tipi di materiali richiesti. JoomLMS consente di creare compiti e di assegnarli a un particolare gruppo di studenti, se necessario. La sezione fornisce inoltre informazioni dettagliate sulle statistiche delle attività eseguite. Ad esempio, un insegnante può verificare se uno studente ha completato l'attività, valutarla e inviare una notifica via email a quello studente. I compiti valutati possono essere aggiunti manualmente al Registro dei voti. Il prezzo di JoomLMS si basa su un modello di prezzo per studente attivo. Vengono conteggiati per la licenza solo gli studenti iscritti ad almeno un corso, non vengono conteggiati i docenti e gli amministratori del LMS. Il costo di JoomLMS parte da $ 299/anno. È anche possibile acquistare una licenza perpetua e utilizzare il sistema LMS per tutta la vita. Il modo migliore per conoscere il sistema e decidere se si adatta alle esigenze della scuola è testarlo tu stesso, soprattutto perché l’azienda offre una prova gratuita di 30 giorni senza che siano richiesti i dati della carta di credito. Per provare JoomlaLMS devi inviare la tua richiesta al sito JoomLMS www.joomlms.com