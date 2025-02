Sistemi di gestione dell'apprendimento aziendale - App più popolari - Sint Maarten

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds è un LMS leggero che consente alle aziende di offrire esperienze di e -learning eccezionali a clienti, dipendenti e partner. From unicorn SaaS like Brevo and Lokalise, to international organizations like Unicef ​​and the UN and from global manufacturers such as Yamaha and LG to diverse institutions such as the Obama Foundation and Cardano Foundation, more than 9,000 companies have named LearnWorlds as their LMS of choice with 2m+ utenti finali e 300k+ corsi creati; Ecco perché. Metti gli utenti al centro della tua accademia Segmenta i tuoi utenti e crea percorsi di apprendimento personalizzati in base alle loro esigenze. Dai agli studenti l'accesso solo a contenuti pertinenti, mantenendo il loro percorso senza rumore e i tuoi dati sicuri. Coinvolgi gli studenti con una varietà di attività di apprendimento: video, ebook, audio, scomano, quiz, esami, certificazioni e molti altri! Concentrati su ciò che fai meglio - LearnWorlds supporta oltre 4.000 integrazioni per semplificare i processi quotidiani. - Continua a utilizzare il tuo stack tecnologico esistente e connettiti a LearnWorlds tramite API o Webhooks. - Un team di assistenza clienti pluripremiati e un responsabile del successo del cliente dedicato sono pronti ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Mantieni la tua accademia sicura e conforme - Mantenere la conformità del GDPR e soddisfare i requisiti SSO per la massima protezione dei dati. - Riposa facilmente con un'accademia che funziona senza intoppi su 8 backup giornalieri e il 99,95% di uptime del server. - Creare ruoli utente personalizzati e abbinare l'accesso e le autorizzazioni con le responsabilità. Una bella accademia che è unicamente tua - LearnWorlds offre funzionalità piene di etichette bianche per marchiare la tua accademia. Usa il nostro costruttore di siti leader del settore per creare e personalizzare senza sforzo la tua presenza online con zero codifica. Prendere decisioni basate su dati in tempo reale - Analizzare KPI metriche e prestazioni utilizzando un robusto centro di report integrato per tenere traccia del coinvolgimento dei contenuti. Intraprendere azioni basate sui progressi dello studente. Condividi automaticamente i report personalizzati con le parti interessate. Monetizza la tua esperienza - Vendi corsi online, pacchetti e abbonamenti, guadagna denaro e accetta i pagamenti in modo sicuro tramite gateway di pagamento globali e locali. Se hai ancora domande, il nostro team di vendita è qui per aiutarti a prendere una decisione istruita sull'LMS di cui hai veramente bisogno.