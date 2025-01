Sistemi di gestione dell'apprendimento aziendale - App più popolari - Polinesia francese

CLASSUM

classum.com

Attraverso una piattaforma basata su cloud in cui i membri del corso possono connettersi tramite post, sessioni dal vivo, chat e interazioni uniche, CLASSUM offre una comunicazione continua per migliorare tutti gli ambienti di apprendimento, online o di persona. --- CLASSUM è stata fondata nel 2018 da Chaerin Lee e Youjin Choi, due studentesse del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), per affrontare le sfide che hanno dovuto affrontare come studenti. Dopo soli 3 anni, CLASSUM è ora utilizzato da oltre 3.700 istituzioni in 23 paesi in tutto il mondo e continua a abbattere le barriere comunicative e a costruire ambienti di apprendimento che favoriscono la crescita e la collaborazione. Gli utenti includono istituzioni come KAIST, Yonsei University e Ewha Womans University, nonché aziende globali tra cui LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision e Prudential. Il nostro obiettivo è riunire studenti ed educatori in uno spazio in cui possano comunicare liberamente e comodamente. Vogliamo creare ed espandere spazi in cui interazioni e collaborazioni sane possano avvenire in modo naturale all'interno e all'esterno della classe. Gli studenti possono interagire liberamente su CLASSUM, partecipando a domande e risposte e discussioni tramite testo e altri media che si adattano alle loro esigenze di comunicazione in questa era digitale. Gli insegnanti che utilizzano CLASSUM per comunicare con i propri studenti hanno riscontrato un maggiore coinvolgimento degli studenti e una riduzione del lavoro amministrativo. Nell'aprile 2021, CLASSUM ha raccolto una serie A da 6 milioni di dollari guidata da Pearl Abyss Capital e Storm Ventures insieme agli investitori esistenti Big Basin Capital e Smilegate Investment. La nostra fondatrice e CEO, Chaerin Lee, è stata recentemente riconosciuta come membro della Forbes 30 Under 30 Asia Class del 2021 per l'approccio innovativo di CLASSUM alle sfide comunicative nell'istruzione. CLASSUM è stato anche selezionato come una delle GSV Cup nel 2020, che mette in risalto le startup EdTech e tecnologiche di talento in sei continenti.