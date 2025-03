Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software core per le risorse umane (HR), noto anche come software di gestione del capitale umano (HCM), centralizza le informazioni sui dipendenti all'interno di un sistema unificato. Questi sistemi HR fondamentali sono progettati per gestire dati essenziali come buste paga e benefit all'interno di un database accessibile e centralizzato. Sebbene tradizionalmente indicato come sistemi informativi delle risorse umane (HRIS) o sistemi di gestione delle risorse umane (HRMS), il termine HCM è diventato più diffuso di recente. Le aziende utilizzano software HR di base per mantenere profili dettagliati dei dipendenti, archiviare documenti importanti e analizzare le tendenze organizzative da una prospettiva completa. Tipicamente utilizzati dai dipartimenti delle risorse umane, questi sistemi consentono ai responsabili delle risorse umane di monitorare i record dei dipendenti e generare report sui parametri chiave. Molte delle principali soluzioni HR includono funzionalità self-service, che consentono ai dipendenti di aggiornare i propri benefit o i dettagli di contatto in modo indipendente, semplificando così i processi HR. Spesso, il software HR principale è integrato in una suite di gestione HR più ampia o offre compatibilità con applicazioni HR di terze parti per migliorarne la funzionalità in varie operazioni HR.