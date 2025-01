Software di tracciamento dei cookie - App più popolari - Polinesia francese

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes è una soluzione di gestione del consenso che aiuta a raccogliere e gestire il consenso dei cookie sul tuo sito web. Aggiungendo il banner sui cookie CookieYes, puoi chiedere in modo efficace agli utenti il ​​consenso all'utilizzo dei cookie e dare loro il controllo per accettare o negare il consenso o decidere a quale tipo di cookie vogliono acconsentire. Caratteristiche principali: *Personalizzazione del banner sui cookie Genera un banner di consenso con contenuto, design, layout, pulsanti e branding personalizzati. Scegli come target geografico il banner in base alla posizione dell'utente e visualizza un banner tradotto automaticamente in base alla lingua preferita dell'utente. * Controllo utente granulare Consenti agli utenti di fornire un consenso granulare per diverse categorie di cookie, utilizzando l'anteprima della categoria di cookie. Aggiungi la tabella di controllo dei cookie in modo che gli utenti possano prendere una decisione informata. * Registri di consenso dettagliati Registra tutti i consensi degli utenti per dimostrare la prova di conformità. Registra l'indirizzo IP (anonimo), il paese, lo stato del consenso e l'ora e la data del consenso in un formato centralizzato. * Scansione avanzata del sito Web Scansiona il tuo sito web alla ricerca di cookie, attiva tracker nascosti, identificali e organizzali in categorie e genera un rapporto dettagliato di controllo dei cookie. * Blocco automatico degli script Rileva e blocca automaticamente gli script dei cookie di terze parti sul tuo sito web finché l'utente non dà il consenso tramite il banner dei cookie. Aggiungi script di terze parti che desideri bloccare sul tuo sito web. * Facile per gli sviluppatori Aggiungi personalizzazione CSS avanzata e branding personalizzato per allinearlo al design del tuo sito web. Supporta lo stato Do Not Track (DNT) del browser con le nostre integrazioni in-app.