Software di tracciamento dei cookie - App più popolari - Samoa americane

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati per monitorare le informazioni dell'utente come gli indirizzi IP e le attività di navigazione quando visita il sito Web di un'azienda. Il software di tracciamento dei cookie esamina i siti Web per rilevare e catalogare varie tecnologie di tracciamento come cookie, beacon, tag, pixel di tracciamento, oggetti locali, plug-in e contenuti integrati come video. Ciò consente alle aziende di divulgare questi tracker agli utenti, ottenere il consenso per il monitoraggio degli utenti e rispettare le normative sulla privacy come GDPR ed ePrivacy, che impongono il consenso dell'utente prima di abilitare i cookie. Il software di tracciamento dei cookie è in genere costituito da script leggeri che possono essere facilmente distribuiti su siti Web esistenti. Una volta completata la scansione di cookie e tracker, il software genera un avviso sui cookie contenente i risultati. Questo avviso può quindi essere integrato dai team privacy nei moduli di consenso e nelle politiche sulla privacy. I software di tracciamento dei cookie spesso funzionano insieme ai software di gestione del consenso per automatizzare la gestione delle preferenze di tracciamento degli utenti. Si differenzia dal software di gestione dei tag, che si concentra sull'assistenza agli operatori di marketing nella gestione dei tracker principalmente per scopi pubblicitari. Il software di tracciamento dei cookie è specificamente progettato per assistere il team privacy di un'azienda nell'identificare le tecnologie di tracciamento dei siti Web per la conformità alle normative sulla privacy, garantendo la protezione dei dati degli utenti.