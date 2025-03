Strumenti di ottimizzazione del tasso di conversione - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Gli strumenti di ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) rappresentano una categoria di software dotata di funzionalità di test e visualizzazione volte a migliorare l'esperienza dell'utente e ad aumentare i tassi di conversione per le aziende. Operando in tandem con il software di analisi digitale per monitorare il comportamento dei visitatori, gli strumenti CRO raccolgono e analizzano i dati sui modelli di utilizzo del sito web. Attraverso intuizioni discernenti, individuano opportunità per semplificare l’usabilità e migliorare l’attrattiva. Vari tipi di strumenti CRO svolgono funzioni distinte, che vanno dalla valutazione dei tassi di conversione attuali alla sperimentazione di nuove esperienze di siti web per valutare il loro impatto sui tassi di conversione.