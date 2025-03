Software di marketing conversazionale - App più popolari - Uruguay

Hoory Conversations

Hoory è un assistente di assistenza clienti alimentata dall'intelligenza artificiale che aiuta la tua azienda a automatizzare le comunicazioni dei clienti e fornire supporto 24/7 con ritardi zero, trasformando ogni interazione in un'esperienza del cliente perfetta. Alimentato dall'intelligenza artificiale conversazionale, dall'apprendimento automatico ed elaborazione del linguaggio naturale, Hoory va oltre l'automazione. Comprende l'intento dei clienti, fornisce risposte pertinenti e migliora la fedeltà dei clienti, il tutto risparmiando tempo e riducendo i costi aziendali. E oltre alle sue funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, Hoory raddoppia come posta in arrivo condivisa, offrendo ai tuoi agenti un modo senza soluzione di continuità per comunicare con i clienti. Caratteristiche chiave ● Posta in arrivo Prendi in carico tutte le comunicazioni dei clienti attraverso questo sistema di gestione completo in cui è possibile - eseguire e tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti - Chiedi ai tuoi agenti di assumere conversazioni dal tuo assistente di intelligenza artificiale - accedi alle storie di conversazione dei tuoi clienti e ad altri dati (comprese le informazioni di contatto per le voci meglio per le conversazione) - mark priority conversations with a star to better identify your select users ● Training Train your AI assistant to provide accurate and efficient support to your customers - identify common customer queries and teach Hoory to provide instant responses for each question - make conversations more interactive and purposeful by adding buttons, links and images - add personalization to each interaction by having Hoory use customers’ name, reference their location, etc. ● Team Collaboration Invite team members to utilize your AI assistant together and support Clienti in collaborazione. Gestire le autorizzazioni individuali e assegnare compiti specifici agli esperti giusti. ● Stile widget personalizzabile Hoory per abbinare l'identità del tuo marchio nominando il tuo widget, scegliendo una delle tante opzioni di avatar e impostando la giusta combinazione di colori. ● Il riconoscimento vocale offre ai tuoi clienti più opzioni di comunicazione facendo convertire il tuo viso senza sforzo in testo e viceversa. Funzionalità imminenti ● Le persone accedono all'intera base di clienti nell'app People con ricerca avanzata per visualizzare e gestire tutte le interazioni con gli utenti finali. ● Supporto multilingue che lavora in un mercato multilingue? Fornire assistenza clienti in oltre 100 lingue allenando Hoory in più lingue contemporaneamente, creando al contempo un singolo dialogo. ● I moduli raccolgono più informazioni dei clienti e ottieni di più dall'assistente di intelligenza artificiale utilizzando le conversazioni per attivare i moduli di raccolta dei dati giusti. ● Le entità forniscono una maggiore personalizzazione creando entità personalizzate e consentendo al tuo assistente di intelligenza artificiale di riconoscere queste entità (ad esempio paese, e -mail, numero di telefono, numero di conto, ecc.) Nelle domande dei clienti e intraprendere azioni condizionali in base a quelle. ● I dialoghi fanno sì che il tuo assistente svolga conversazioni in più fasi e crei dialoghi coinvolgenti con i tuoi clienti.