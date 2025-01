Software di marketing conversazionale - App più popolari - Paraguay

Userlike

Userlike è la soluzione software leader per la messaggistica dei clienti e l'automazione del supporto in Germania. È una soluzione di messaggistica unificata che consente alle aziende di ricevere messaggi da diversi canali in un'unica casella di posta centrale. Tutte le richieste ricevute tramite chat del sito web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e altro arrivano direttamente nel Centro messaggi di Userlike. Userlike offre un moderno messenger per siti Web per generare contatti e seguire i clienti. I team del servizio clienti sono supportati con funzionalità di servizio professionali come messaggi vocali, traduzioni in tempo reale e routing intelligente. Per richieste complesse, gli agenti dell'assistenza possono passare comodamente da una chat a una videochiamata basata su browser, che include la condivisione dello schermo. Con l'AI Automation Hub di Userlike, puoi creare chatbot basati sull'intelligenza artificiale, pagine FAQ intelligenti e moduli di contatto interattivi in ​​pochi passaggi per automatizzare circa il 70% del tuo servizio clienti digitale. Per risultati ancora migliori, scegli la nostra integrazione GTP-4 che aggiunge le competenze del modello linguistico di grandi dimensioni più potente al mondo al tuo supporto clienti. Ciò consente al chatbot di combinare in modo creativo le risposte della tua knowledge base e fornire ai clienti risposte personalizzate. Il bot di supporto AI ricorda anche il contesto della chat in modo che le domande successive vengano classificate e ricevano una risposta corretta. L'API chatbot di Userlike ti consente anche di integrare i tuoi chatbot esistenti nel software. Da quando Userlike è stata fondata oltre 10 anni fa, la protezione dei dati è sempre stata una priorità assoluta. Tutti i dati sono archiviati in modo sicuro su server tedeschi, rendendo Userlike una soluzione di messaggistica per i clienti conforme al GDPR. Con la sua infrastruttura dati sicura e le sue funzionalità speciali, Userlike garantisce protezione e sicurezza dei dati per i tuoi clienti, i tuoi dipendenti e la tua azienda nel suo insieme. Userlike è adatto a aziende di tutte le dimensioni perché il software è flessibile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Le piccole e medie imprese, così come le grandi aziende come Toyota ed Hermes, si affidano già a Userlike.