Software di marketing conversazionale - App più popolari - Pakistan

Hoory è un assistente di assistenza clienti basato sull'intelligenza artificiale che aiuta la tua azienda ad automatizzare le comunicazioni con i clienti e fornire supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza ritardi, trasformando ogni interazione in un'esperienza cliente perfetta. Basato sull'intelligenza artificiale conversazionale, sull'apprendimento automatico e sull'elaborazione del linguaggio naturale, Hoory va oltre l'automazione. Comprende le intenzioni dei clienti, fornisce risposte pertinenti e migliora la fedeltà dei clienti, il tutto risparmiando tempo e riducendo i costi aziendali. E oltre alle sue funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, Hoory funge anche da casella di posta condivisa, offrendo ai tuoi agenti un modo semplice per comunicare con i clienti. Caratteristiche principali ● Posta in arrivo Prendi il controllo di tutte le comunicazioni con i tuoi clienti attraverso questo sistema di gestione completo in cui puoi: eseguire e tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti - lasciare che i tuoi agenti prendano il controllo delle conversazioni dal tuo assistente AI - accedere alla cronologia delle conversazioni dei tuoi clienti e ad altri dati (incluse informazioni di contatto, posizione e altri identificatori) - filtrare le conversazioni per tag, stato della query, assegnatari, posizione, ecc. - analizzare la cronologia di navigazione e delle attività degli utenti per comprendere meglio il loro percorso - organizzare le conversazioni aggiungendo tag e note - contrassegnare le conversazioni prioritarie con una stella per identificare meglio gli utenti selezionati ● Formazione Addestra il tuo assistente AI a fornire un supporto accurato ed efficiente ai tuoi clienti - identifica le domande comuni dei clienti e insegna a Hoory a fornire risposte immediate per ogni domanda - rendi le conversazioni più interattive e mirate aggiungendo pulsanti, collegamenti e immagini: aggiungi personalizzazione a ogni interazione facendo in modo che Hoory utilizzi il nome dei clienti, faccia riferimento alla loro posizione, ecc. ● Collaborazione in team Invita i membri del team a utilizzare insieme il tuo assistente AI e supportare i clienti in modo collaborativo. Gestisci le autorizzazioni individuali e assegna compiti specifici agli esperti giusti. ● Stile widget personalizzabile Hoory per adattarlo all'identità del tuo marchio assegnando un nome al widget, scegliendo una delle tante opzioni avatar e impostando la giusta combinazione di colori. ● Riconoscimento vocale Offri ai tuoi clienti più opzioni di comunicazione facendo in modo che il tuo assistente AI converta facilmente la voce in testo e viceversa. Funzionalità future ● Persone Accedi all'intera base clienti nell'app Persone con la ricerca avanzata per visualizzare e gestire tutte le interazioni con gli utenti finali. ● Supporto multilingue Lavori in un mercato multilingue? Fornisci assistenza clienti in oltre 100 lingue formando Hoory in più lingue contemporaneamente, creando un unico dialogo. ● Moduli Raccogli più informazioni sui clienti e ottieni di più dal tuo assistente AI utilizzando le conversazioni per attivare i moduli di raccolta dati corretti. ● Entità Fornisci una maggiore personalizzazione creando entità personalizzate e consentendo al tuo assistente AI di riconoscere queste entità (ad esempio paese, e-mail, numero di telefono, numero di conto, ecc.) nelle query dei clienti e intraprendere azioni condizionali basate su quelle. ● Dialoghi Chiedi al tuo assistente di svolgere conversazioni in più fasi e creare dialoghi coinvolgenti con i tuoi clienti.