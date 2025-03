Software di intelligenza conversazionale - App più popolari - Tanzania

Zendesk

zendesk.com

Zendesk è una soluzione di servizio basata sull'intelligenza artificiale che è facile da configurare, utilizzare e scalare. La soluzione Zendesk funziona fuori dalla scatola ed è facile da modificare in caso di cambiamento, consentendo alle aziende di muoversi più velocemente. Zendesk aiuta anche le aziende a sfruttare l'intelligenza artificiale all'avanguardia per i team di servizio per risolvere i problemi dei clienti più velocemente e più accuratamente. Costruito su miliardi di interazioni CX, l'IA Zendesk può essere sfruttata nell'intera esperienza di servizio da self-service, agli agenti, agli amministratori, per aiutarti a crescere e operare in modo efficiente su vasta scala. Zendesk autorizza gli agenti con strumenti, approfondimenti e contesto di cui hanno bisogno per offrire un'esperienza di servizio personalizzata su qualsiasi canale, che si tratti di messaggi sociali, telefono o e -mail. Zendesk riunisce tutto ciò di cui un team di servizio ha bisogno - da conversazioni personalizzate e gestione dei casi omnicanali, ai flussi di lavoro alimentati dall'IA e agli strumenti di agenti, all'automazione e a un mercato di oltre 1200 app - tutte salvaguate sotto lo stesso tetto. E la nostra soluzione è facile da implementare e adattarsi al volo, liberando i team dal richiederlo, gli sviluppatori e i partner costosi per apportare modifiche in corso. In Zendesk siamo in missione per semplificare la complessità degli affari e rendere facile per le aziende creare connessioni significative con i clienti. Dalle startup alle grandi imprese, riteniamo che le esperienze di clienti intelligenti e innovative dovrebbero essere a portata di mano per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dall'ambizione. Zendesk serve oltre 130.000 marchi globali in una moltitudine di settori in oltre 30 lingue. Zendesk ha sede a San Francisco e gestisce uffici in tutto il mondo.