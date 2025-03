Software di intelligenza conversazionale - App più popolari - Trinidad e Tobago

Atom

atomchat.io

Atom offre una soluzione chatbot WhatsApp basata sull'intelligenza artificiale per aiutare le aziende a generare lead più qualificati, creare chatbot più intelligenti, misurare i risultati e integrarsi con i CRM. Le caratteristiche principali includono: * Assistente virtuale intelligente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle domande dei clienti * Possibilità di raggiungere fino al 98% dei clienti tramite campagne broadcast WhatsApp * Flussi di lavoro automatizzati per filtrare i lead interessati e concentrare il team di vendita sulla chiusura delle trattative * Integrazione multi-agente di WhatsApp per fornire piena visibilità delle conversazioni dei clienti La soluzione si integra con HubSpot, consentendo alle aziende di sincronizzare i contatti WhatsApp nel proprio CRM e creare flussi di lavoro automatizzati utilizzando i chatbot AI. Atom mette a disposizione un consulente personalizzato e un team di esperti AI in WhatsApp per guidare le aziende attraverso il processo di integrazione, posizionandosi come soluzione “chiavi in ​​mano” sul mercato. I casi di studio evidenziano come i clienti abbiano riscontrato miglioramenti significativi, come l'aumento delle vendite da 200 a oltre 3.000 al mese, la triplicazione dei tassi di conversione delle vendite digitali e la prenotazione di oltre 5.000 appuntamenti confermati in 2,5 mesi. L'azienda è apparsa in pubblicazioni come CIO Perù, Forbes ed Estrategia & Negocios, evidenziandone la crescita e il riconoscimento nel mercato. Le aziende sono invitate a parlare con un consulente Atom per saperne di più e provare personalmente la piattaforma.