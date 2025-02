Software di intelligenza conversazionale - App più popolari - Turchia

Command AI

Noi di Command AI crediamo in un mondo in cui Internet "funziona e basta" per ogni visitatore, cliente e utente. Poiché Internet è diventato più potente e affollato, è diventato più difficile da usare per tutti. E le soluzioni che abbiamo ideato fino ad oggi, come irritanti chatbot e fastidiosi popup, finiscono per essere ignorate o addirittura infastidire gli utenti più di quanto aiutino. Vendiamo strumenti a costruttori e acquirenti di software per aiutarli a migliorare il loro software per gli utenti. La chiamiamo piattaforma di assistenza utente ed è composta da 2 parti: - Agente AI: un agente di chat AI che può rispondere alle domande degli utenti, eseguire azioni per loro e persino navigare insieme a loro per insegnare la tua interfaccia. - Piattaforma Nudge: solleciti, suggerimenti e messaggi assistiti dall'intelligenza artificiale per guidare gli utenti in modi personalizzati che non li infastidiscono. Lo facciamo fornendo in modo ottimale solleciti basati sul comportamento del prodotto e non solo su regole statiche, oltre a misurare la misurazione e la misura in cui gli utenti "si avvicinano" ai solleciti per evitare di infastidirli. Una sostituzione delle piattaforme di adozione digitale legacy L'assistenza agli utenti si traduce in risultati concreti come maggiore coinvolgimento, adozione di funzionalità, conversione e fidelizzazione, il tutto riducendo al tempo stesso i ticket di supporto di basso valore. Siamo utilizzati da team come HubSpot, HashiCorp, Yotpo, Thryvv e Freshworks.