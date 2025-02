Software di intelligenza conversazionale - App più popolari - Isole Turks e Caicos

Netomi

netomi.com

Supportato dai migliori leader mondiali nel campo dell'intelligenza artificiale e apprezzato dai più grandi marchi globali, Netomi è leader nell'intelligenza artificiale per l'esperienza del cliente per le aziende. Netomi fornisce un'intelligenza artificiale generativa sanzionata multimodale e omnicanale, garantendo conversazioni sicure per il marchio su larga scala con controlli di governance dell'intelligenza artificiale integrati per accuratezza, sicurezza e privacy dei dati. La nostra innovativa implementazione dell'intelligenza artificiale garantisce risparmi sui costi, efficienza operativa e aumento della soddisfazione, della fidelizzazione, dei ricavi e della redditività dei clienti. La soluzione senza codice di Netomi si distribuisce in poche settimane, si ridimensiona automaticamente e offre strumenti completi per utenti non tecnici per gestire facilmente l'intelligenza artificiale CX su larga scala. Ciò si traduce in un costo totale di proprietà inferiore, un time-to-market più rapido e una minore dipendenza dalle risorse degli sviluppatori. Fondata nel 2016, Netomi sfrutta gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza del cliente, offrendo ai marchi supporto automatizzato di alta qualità e strumenti per potenziare i team di agenti umani. In un panorama dell’intelligenza artificiale in rapida evoluzione, Netomi consente ai marchi di soddisfare facilmente le crescenti aspettative dei clienti e fornire un servizio eccezionale.