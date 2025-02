Software di intelligenza conversazionale - App più popolari - Slovacchia

Brevo

brevo.com

Nel panorama aziendale competitivo di oggi, fornire un servizio clienti eccezionale è fondamentale per costruire un marchio fiorente. Con Conversations by Brevo, puoi elevare la tua assistenza clienti a nuovi livelli, aumentando le vendite e coltivando relazioni durature con i clienti. La nostra potente piattaforma all-in-one consente al tuo team di fornire un supporto di prim'ordine e semplificare le operazioni del servizio clienti. Discorsi veri, in tempo reale Le conversazioni integrano e-mail, chat dal vivo e canali di social media come Facebook, WhatsApp e Instagram. Non è più necessario mescolare le schede o copiare e incollare. Centralizza tutte le interazioni con i clienti in un unico comodo feed. Converti i visitatori in clienti e sblocca la crescita dei ricavi Coinvolgi potenziali clienti con il nostro widget di chat dal vivo e i chatbot, assicurandoti che si convertano prima di lasciare il tuo sito. Conserva e coltiva i clienti esistenti per massimizzare i ricavi nel panorama competitivo odierno. Efficienza a portata di mano Risparmia tempo con le risposte predefinite contenenti variabili aggiornate. Costruisci un centro assistenza completo per rispondere alle domande frequenti e ridurre le richieste ripetitive. Sfrutta gli strumenti self-service e di automazione per conversazioni più significative. Utilizza l'app mobile Brevo Conversations per Android o iOS mentre sei in movimento. Integrazione perfetta e consolidamento dei dati Conversations by Brevo si integra perfettamente con i prodotti Brevo e oltre, fornendoti un centro di comando clienti unificato. Gestisci facilmente le tue canalizzazioni di marketing e altro ancora con profonde integrazioni con WordPress, Shopify, WooCommerce e altri. Semplifica spedizioni, resi, recensioni, programmi fedeltà e altre funzioni aziendali essenziali. Ottieni una visione completa di ciascun cliente raccogliendo e consolidando tutti i dati rilevanti in un unico posto. Unisciti alle oltre 500.000 aziende che hanno scelto Brevo e sperimenta la potenza e la semplicità di Conversations by Brevo. Che tu sia una piccola impresa o un'impresa, abbiamo piani su misura per soddisfare le tue esigenze.