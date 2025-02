Software di intelligenza della conversazione - App più popolari - Turchia

Gong.io

Vedi di più. Comprendi di più. Vinci di più. La Revenue Intelligence Platform (di Gong) trasforma le organizzazioni con una comprensione accurata delle interazioni con i clienti per aumentare l'efficienza aziendale, migliorare il processo decisionale e accelerare la crescita dei ricavi. Consente alle aziende di acquisire, comprendere e agire su tutte le interazioni con i clienti in un'unica piattaforma integrata. La Revenue Intelligence Platform di Gong utilizza la tecnologia AI proprietaria e brevettata per comprendere accuratamente le interazioni con i clienti per aumentare la visibilità, guidare il processo decisionale e allineare le strategie nelle organizzazioni a ottenere risultati di successo. Migliaia di aziende innovative come Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio e Zillow si affidano a Gong per potenziare la propria realtà cliente. Gong è una società privata con sede nella zona della Baia di San Francisco. Il pubblico di utenti software di G2 ha classificato Gong al primo posto nell'elenco dei "100 migliori prodotti software" per il 2021 e il 2022. Gong è stato inoltre riconosciuto in sette ulteriori elenchi G2 Best Of, tra cui: #1 nei prodotti con la massima soddisfazione #1 nella Top 50 Prodotti aziendali N. 1 nella top 50 dei prodotti per il mercato medio I migliori prodotti per le vendite Prodotti per le piccole imprese Prodotti in più rapida crescita Per ulteriori informazioni, visitare www.gong.io.