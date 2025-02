Software di intelligenza della conversazione - App più popolari - Suriname

Convin

convin.ai

Convin è un software per contact center supportato dall'intelligenza artificiale che utilizza l'intelligenza della conversazione per registrare, trascrivere e analizzare le conversazioni dei clienti. Convin supporta contact center omnicanale ed esegue controlli di qualità su chiamate, chat ed e-mail. È la soluzione completa per triplicare le prestazioni del contact center migliorando le prestazioni degli agenti in modo olistico, migliorando l'esperienza del cliente e aumentando il ROI del contact center. Prodotti chiave di Convin: 1. Sistema di gestione della qualità: è la soluzione completa per l'ascolto delle chiamate, la randomizzazione (per il campionamento), il controllo delle chiamate e il reporting personalizzato. Lascia commenti audio e video per un feedback intuitivo e invia automaticamente report e feedback. 2. QA automatizzato: elimina il campionamento casuale, i pregiudizi umani e i punteggi imprecisi con il QA automatico. Monitora ogni conversazione, comprese chiamate, chat ed e-mail, per comprendere le prestazioni degli agenti e assegnare il coaching. 3. Sistema di gestione dell'apprendimento: sfruttare la formazione degli agenti con un solido LMS che comprende coaching manuale, una base di conoscenza, valutazioni e corsi. Crea valutazioni personalizzate per gli agenti, arricchisci la knowledge base con le informazioni richieste e monitora la partecipazione degli agenti alle sessioni di coaching. 4. Coaching automatizzato: porta il coaching del call center a un livello superiore con il coaching automatizzato peer-to-peer mirato. Controlla le sessioni di formazione del call center che vengono assegnate automaticamente dall'intelligenza artificiale in base alle conversazioni degli agenti con le migliori prestazioni. Riduci i tempi di onboarding degli agenti del 60% e aumenta il ROI annuale del call center. 5. Analisi del comportamento della conversazione: traccia e analizza le tendenze vincenti e perdenti dietro le interazioni agente-cliente e sfrutta il comportamento, le azioni e le frasi delle chiamate per promuovere accordi più vincenti. Replica il comportamento vincente ed elimina il comportamento perdente per promuovere un business di successo e in crescita. 6. Customer Intelligence: sfrutta le informazioni nascoste nelle chiamate dei clienti utilizzando la customer intelligence. Trova parole chiave e frasi che hanno portato ad affari vinti e persi. Ascolta le conversazioni dei clienti per scoprire concorrenti, obiettivi, caratteristiche del prodotto, concorrenza e sentimenti. 7. Intelligenza della conversazione: libera miniere nascoste di informazioni preziose dietro ogni conversazione agente-cliente. Ottieni informazioni preziose per favorire decisioni più strategiche e risultati aziendali. Riduci le attività ripetitive e ridondanti come prendere appunti, inserire dati, ecc.