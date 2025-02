Software di intelligenza della conversazione - App più popolari - Svezia

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai è una piattaforma di conversazione intelligente che offre agli sviluppatori trascrizione in tempo reale e approfondimenti di dati di conversazione non strutturati utilizzando modelli avanzati di deep learning. Lo strumento fornisce soluzioni a vari settori come revenue intelligence, eventi e webinar, collaborazione remota, contact center e recruiting intelligence. Le funzionalità di Symbl.ai supportano tracker personalizzati, riepilogo, modellazione degli argomenti, trascrizione, analisi delle conversazioni e interfaccia utente e componenti predefiniti per dati vocali, audio e di testo. Con la sua tecnologia API, Symbl.ai consente il riconoscimento vocale in tempo reale e asincrono per conversazioni umane non strutturate, consentendo allo strumento di aggiungere intelligenza con una singola chiamata API. Inoltre, la piattaforma fornisce il rilevamento di parole chiave, frasi e intenti in tempo reale, sia in meno di 400 millisecondi che tramite richieste batch/asincrone. Symbl.ai include l'integrazione da voce a testo, consentendo l'API di riconoscimento vocale più accurata e asincrona creata per le conversazioni umane. L'analisi delle conversazioni dello strumento genera varie metriche per migliorare l'analisi delle conversazioni degli utenti o degli agenti, come rapporti parlare-ascoltare, parole al minuto, tempo di conversazione e opinioni basate sull'argomento. Symbl.ai supporta inoltre l'elaborazione delle conversazioni e l'estrazione di approfondimenti su vari canali di conversazione come file video o audio, telefonia e streaming. Inoltre, Symbl.ai dà priorità all'assistenza clienti, fornendo piani flessibili senza impegni di utilizzo e opzioni di crescita scalabili.