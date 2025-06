Cerca

Più popolari Aggiunti di recente Software di intelligenza della conversazione - App più popolari

Il software Conversation Intelligence (CI) registra, trascrive e valuta le chiamate di vendita. Esaminando queste chiamate, il software CI identifica parole chiave e argomenti di conversazione, consentendo agli utenti di navigare rapidamente verso punti specifici nelle conversazioni di vendita registrate per un'analisi approfondita. Le aziende possono sfruttare il software CI per documentare discussioni cruciali con potenziali acquirenti, individuare argomenti di conversazione potenzialmente rischiosi o non conformi, fornire indicazioni ai nuovi rappresentanti di vendita sulla base delle migliori pratiche ed esplorare vari casi d'uso derivati ​​dall'analisi e dalla trascrizione delle chiamate di vendita.