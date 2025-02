Software di pagamento per appaltatori - App più popolari - Togo

Plane

Plane (in precedenza Pilot) gestisce buste paga, benefit e conformità per le aziende con sede negli Stati Uniti che assumono dipendenti e appaltatori statunitensi e internazionali. Assumi, integra e paga facilmente dipendenti e collaboratori esterni negli Stati Uniti e nel mondo, in un'unica piattaforma sicura basata sul cloud. Utilizzando Plane, puoi inviare pagamenti ad appaltatori in oltre 240 paesi a tassi di cambio ottimali. Plane ritiene che gli appaltatori internazionali dovrebbero avere la stessa esperienza in materia di buste paga di cui godono i dipendenti statunitensi. Inviamo i pagamenti direttamente ai conti bancari degli appaltatori, in modo che possano prelevare denaro dai propri conti, senza i problemi o le commissioni di prelievo di un portafoglio elettronico. Vuoi assumere dipendenti anziché appaltatori? Con Plane puoi assumere facilmente dipendenti a tempo pieno in oltre 100 paesi senza dover creare entità locali. Plane gestisce le pratiche di lavoro, le ritenute fiscali e altro ancora, così non devi farlo tu. A differenza di molti EOR, Plane crede in prezzi semplici, senza costi nascosti. Paghi un canone mensile fisso. Non sei sicuro se assumere un membro del team come dipendente o come appaltatore? Plane ha supportato entrambe le opzioni fin dal primo giorno e il nostro team di esperti è felice di guidarti verso l'opzione migliore per le tue esigenze, senza un programma.