Software di pagamento per appaltatori - App più popolari - Nuova Zelanda

Il software di pagamento degli appaltatori consente ai datori di lavoro di inviare pagamenti digitali a appaltatori indipendenti e liberi professionisti. Questo software consente alle aziende di pagare i lavoratori non dipendenti tramite deposito diretto, carte di pagamento, integrazioni di processori di pagamento o portafogli digitali. Garantisce la conformità ai codici e alle normative fiscali pertinenti senza la necessità di assegni cartacei, fogli di calcolo o software di pagamento non specificamente progettati per i pagamenti degli appaltatori. Alcune soluzioni di pagamento degli appaltatori sono progettate su misura per i pagamenti nazionali all'interno di un singolo paese, come gli Stati Uniti, mentre altre supportano i pagamenti internazionali in più valute. Le aziende che utilizzano comunemente questo software includono quelle che si affidano ad appaltatori, spesso indicati come lavoratori gig o lavoratori 1099, in settori come la sanità, l'ospitalità, la vendita al dettaglio e l'edilizia. Il personale delle risorse umane utilizza queste piattaforme per elaborare i pagamenti e mantenere la conformità fiscale, mentre gli appaltatori possono spesso accedere ai fondi e monitorare i guadagni attraverso un portale all'interno della piattaforma.