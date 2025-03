Software per la gestione dei contratti - App più popolari

Docsmore

Docsmore è una soluzione basata su cloud che consente agli utenti di raccogliere, gestire e segnalare in modo semplice e sicuro i dati dalle transazioni di documenti. Con Docsmore, ottieni di più dai tuoi documenti nel modo seguente: * FORM.FILL.SIGN - Con Docsmore, il processo di impostazione di un modulo e di invio agli utenti da compilare o firmare è semplificato. Utilizza la nostra piattaforma per caricare facilmente un documento, specificare i campi/segnaletica del modulo e inviarlo agli utenti per il completamento. Presenta i moduli ai tuoi utenti nel modo più naturale possibile: il documento stesso. * COLLABORAZIONE - Condividi e collabora con più utenti in tempo reale. Assegna ogni campo a un utente univoco per una potente esperienza di collaborazione. * TRACCIA DOCUMENTO - Niente più telefonate ai tuoi clienti chiedendo se hanno scaricato il modulo e lo hanno letto. Con Docsmore ricevi notifiche in tempo reale non appena il client apre il documento. Tieni traccia dell'avanzamento e dello stato di tutti i tuoi documenti tramite la solida funzionalità Dashboard di Docsmore. * REPORT POTENTE: Docsmore è dotato di uno strumento di reporting impressionante. Tutti i dati inseriti dai tuoi clienti possono essere facilmente disponibili per scopi di ricerca semplicemente attivando la funzione. Può essere controllato fino a un campo specifico nel tuo documento in modo da renderlo pronto solo per quelli di cui hai bisogno, rendendolo molto potente. * MODULI PDF - Docsmore riconosce la maggior parte dei campi del modulo PDF e conserva i nomi dei campi quando carichi il documento. Puoi continuare a utilizzare il tuo strumento preferito per creare documenti PDF con campi modulo senza temere di perderli quando carichi su Docsmore. * BRANDING: Docsmore può essere integrato direttamente con la tua applicazione facendola sembrare parte della tua applicazione o del tuo sito web. Offriamo server dedicati e IP statico, rendendo la scalabilità del prodotto un gioco da ragazzi.