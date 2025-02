Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai è una piattaforma unica per agenzie creative e digitali, società di consulenza e fornitori di servizi professionali. È progettato per fornire alle aziende una panoramica completa e in tempo reale della propria attività. Semplifica le operazioni aziendali e consolida progetti, clienti e team in un'unica piattaforma integrata e facile da usare. Dai contratti, proposte e gestione dei progetti alla fatturazione dei clienti, al monitoraggio dei ricavi e alla gestione delle risorse. Gestione dei progetti Assegna progetti e attività al tuo team, dai priorità alla settimana e osserva esattamente come procedono i tuoi progetti. Imposta i budget del progetto ed evita costi imprevisti. Visualizzazione Kanban, timer integrato per una fatturazione semplice e collaborazione con partner esterni per un lavoro efficiente. Monitoraggio del tempo del team Ottieni un report istantaneo delle ore monitorate del tuo team con schede attività precise e scopri a colpo d'occhio chi ha superato la capacità. Monitora l'utilizzo della tua azienda e ottieni chiarezza sull'efficienza e sulla redditività del tuo team. Pianifica le tue risorse in anticipo per mantenere i tuoi progetti in linea e nel rispetto del budget. CRM Gestisci i tuoi clienti e i loro progetti in un unico posto. Crea profili cliente unici con tutte le tue note, contatti, tariffe e tag. Invita i tuoi clienti al tuo Portale Clienti brandizzato dove potranno accedere a progetti, documenti e link che hai condiviso con loro.