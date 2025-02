Software per la gestione dei contratti - App più popolari - Togo

Ontra

ontra.ai

Ontra è il leader globale nell'automazione dei contratti e nell'intelligence per le società di gestione patrimoniale privata. La piattaforma Ontra combina un software abilitato all'intelligenza artificiale con una rete mondiale di avvocati altamente qualificati per modernizzare i flussi di lavoro legali ricorrenti. Le soluzioni di Ontra migliorano tutti gli aspetti del ciclo di vita del contratto, dalla negoziazione ed elaborazione dei contratti di routine al monitoraggio degli obblighi in accordi complessi. In definitiva, Ontra riduce i tempi, i costi e i rischi associati alla gestione dei contratti, consentendo ai propri clienti di concentrarsi su altre priorità strategiche. Contract Automation Contract Automation di Ontra è un modo superiore per negoziare e gestire contratti di routine con semplicità e velocità. Contract Automation abbina una rete globale di avvocati esperti con Ontra Synapse, il nostro software basato sull'intelligenza artificiale creato per i mercati privati. Questa combinazione di persone coinvolte nel ciclo consente l'elaborazione efficiente dei contratti di routine con risultati accurati e affidabili. Insight Insight di Ontra consente ai principali gestori di fondi del mondo di centralizzare i propri documenti, confrontare e valutare le disposizioni chiave e rispettare gli obblighi contrattuali. Il nostro software abilitato all'intelligenza artificiale trasforma i documenti in modo che i dati contrattuali siano accessibili e utilizzabili. Unisciti alle oltre 600 società di investimento che utilizzano le soluzioni Ontra per ottenere un vantaggio competitivo e non perdere mai l'impegno degli investitori. Ontra Atlas Ontra Atlas è una soluzione software centralizzata per la gestione delle entità per la gestione, l'azione e la condivisione di informazioni sulle entità, grafici della struttura e documenti correlati. Implementando Ontra Atlas, i gestori di fondi possono ridurre le attività manuali dispendiose in termini di tempo associate alla gestione delle informazioni sulle entità, centralizzando al contempo gli sforzi di conformità, diminuendo i costi e migliorando la collaborazione. Ontra Synapse AI Ontra Synapse è una soluzione AI leader del settore creata per automatizzare i flussi di lavoro legali critici ma di routine all'interno dei mercati privati. Ontra Synapse supera le sfide associate all'intelligenza artificiale convenzionale combinando il principale archivio mondiale di dati contrattuali specifici del settore con un connubio innovativo tra modelli proprietari di apprendimento automatico e competenze umane. Questo abbinamento unico mitiga gli errori inerenti alla tecnologia AI convenzionale fornendo una soluzione superiore e affidabile. Adottando Ontra Synapse, i gestori di fondi possono eliminare processi legali manuali obsoleti, riducendo i rischi, diminuendo i costi e aumentando la produttività del team legale.