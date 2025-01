Software per la gestione dei contratti - App più popolari - Filippine

SpotDraft

SpotDraft è una soluzione di gestione e automazione dei contratti basata sull'intelligenza artificiale progettata per le aziende in rapida crescita. Offre servizi di gestione dei contratti end-to-end per team legali, vendite, marketing, risorse umane, operazioni aziendali e approvvigionamenti. Con la sua piattaforma migliore della categoria, SpotDraft funge da copilota per i team legali, aiutandoli a ottimizzare il processo di gestione dei contratti eliminando le inefficienze e riducendo le attività ripetitive. Semplifica il tuo processo contrattuale con un'interfaccia intuitiva, un archivio di contratti intelligente, modelli e flussi di lavoro personalizzabili e molto altro ancora. SpotDraft si integra con i più diffusi strumenti SaaS, come Salesforce, HubSpot, Slack e Google Drive, offrendo un'esperienza fluida per le aziende globali, tra cui Airbnb, Notion, STRAVA, Beamery e Fidelity International. Fondata nel 2017 da un laureato in giurisprudenza di Harvard e da due ingegneri informatici della Carnegie Mellon, SpotDraft ha raccolto 26 milioni di dollari in finanziamenti di serie A nel 2023 per migliorare ulteriormente la sua piattaforma, espandere il suo team e accelerare la crescita.