ContractHero è il software basato su cloud più semplice e intuitivo per gestire i tuoi contratti in modo efficace. Il nostro software sicuro è ospitato nell'UE su server certificati ISO27001 e ISO9001 e gode della fiducia di centinaia di clienti, offrendo una gestione dei contratti automatizzata e centralizzata che converte i documenti dimenticati in potenziali, consentendoti di adattarti rapidamente e liberare risorse nella tua azienda. Dalla nostra analisi dei contratti supportata dall'intelligenza artificiale, dai singoli campi e dalla firma elettronica qualificata alla funzionalità multi-cliente e all'assistenza clienti pluripremiata, ContractHero è un potente software in ogni reparto della tua azienda. Per ulteriori informazioni, inclusi piani e ulteriori funzionalità, visita il sito www.contracthero.com