Software di analisi dei contratti - App più popolari - Città del Vaticano

Avvoka è uno strumento di automazione, negoziazione e analisi dei documenti progettato per aiutare gli studi legali, i team legali interni e le aziende (di tutte le dimensioni) a redigere documenti, negoziarli e sfruttare le informazioni sui dati derivanti da tale processo per redigere documenti migliori e arrivare a " sì” più velocemente. A differenza degli strumenti legacy, con Avvoka puoi creare rapidamente versioni automatizzate dei tuoi documenti più complessi utilizzando il nostro intuitivo generatore di automazione. Ciò significa che non sarà più necessario scrivere codici complicati all'interno dei documenti Word. I nostri clienti raggiungono rapidamente un accordo collaborando sui documenti con i colleghi in tempo reale e negoziando con le controparti tramite la piattaforma online Avvoka. Avvoka dispone di una gamma di sofisticati strumenti di reporting che consentono alle aziende di monitorare le eventuali resistenze rispetto alle clausole contrattuali standard, tenere traccia dei termini commerciali chiave e confrontare le prestazioni dei singoli negoziatori. I tuoi documenti e il tuo questionario possono essere in qualsiasi lingua. La piattaforma stessa e l'assistenza clienti sono attualmente disponibili in inglese, mandarino, spagnolo e portoghese. Su richiesta la piattaforma Avvoka può essere tradotta anche in altre lingue.