Software di analisi dei contratti - App più popolari - Isole Turks e Caicos

Lexion

lexion.ai

Lexion è una piattaforma di gestione dei contratti estremamente semplice che aiuta ogni team a fare più affari, più velocemente, semplificando e centralizzando il processo contrattuale in un sistema che funziona come te. Gestisci tutte le tue operazioni di conclusione dei contratti end-to-end da un unico dashboard centralizzato, con semplici flussi di lavoro e assunzione basati su e-mail che qualsiasi team può utilizzare istantaneamente, un'automazione intuitiva senza codice per semplificare processi e flussi di lavoro e un'intelligenza artificiale pratica e leader del settore in grado di leggere contratti per tenere traccia automaticamente dei termini chiave, generare report e altro ancora. Abbiamo costruito Lexion presso l’istituto di ricerca sull’intelligenza artificiale (AI2) del co-fondatore di Microsoft Paul Allen. Con un team esperto e di prim'ordine composto da Microsoft, Facebook, Google e Amazon, abbiamo creato una società che CB Insights ha classificato come la startup di tecnologia legale IA più promettente al mondo per due anni consecutivi e che è stata nominata dai principali investitori di IA ( tra cui A16Z, Sequoia e Goldman Sachs) è stata votata come una delle 40 migliori applicazioni intelligenti da tenere d'occhio nel 2022. Soprattutto, fantastici marchi si affidano a Lexion per gestire i propri contratti: Outreach, Lacework, OfferUp e molti altri.